Terug naar toen: gratis cultureel centrum De Vaart moest Hilversum cultuur bijbrengen

Het culturele centrum aan de Vaartweg kwam uit de koker van Gerlof Zijlstra. In 1958 werd hij ambtenaar voor cultuur en directeur van het Gooise Museum. De ambitie van Zijlstra was ongekend. Cultuur moest toegankelijk en gratis zijn voor iedereen. Het centrum moest daarvoor zorgen.

Op 14 maart 1984 werd De Vaart, waar ook het Goois Museum in was gevestigd, gesloten. Het museum kreeg een nieuwe plek op de Kerkbrink. De Vaart werd gesloopt ten behoeve van nieuwbouw.

Invloed

Ondanks het verdwijnen van het cultureel centrum is de invloed van Zijlstra nog steeds te merken. Tussen 1958 en 1985 zorgde hij ervoor dat er door het dorp heen tientallen beelden werden geplaatst.

Van het bekende beeld 'Toernooiridder' van Eric Claus tot het recent gerestaureerde beeld 'Mercurius' van Dick Stins aan de Vreelandseweg. Maar ook het aangrijpende Verzetsmonument in het Rosarium in de Boomberg van Esser of 'Windkracht 8' van Grégoire dat nu aan de kop van de Oude Haven staat.