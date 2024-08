Wie herkent deze verdachten? Politie deelt beelden van explosie in Amstelveense straat

Buurtbewoners schrokken zich die nacht een ongeluk en beweerden dat de daders een avond later nog terugkeerde naar de woning. "Ik denk dat ze het mislukte werk wilden afmaken", zei een buurman daar toen over. "En ze hadden dezelfde kleren aan. Heel dom." De bewoners van de Stelvio hebben de dagen erna extra toezicht gehouden in hun straat.

Eerder veroordeeld

Uit onderzoek van NH blijkt dat een van de bewoners van het huis dat dit weekend doelwit was van de aanslag eerder actief was in het criminele circuit. Hij werd namelijk veroordeeld voor betrokkenheid bij de beschieting van een huis in Antwerpen.

Dat huis is van een familielid van de Belgisch-Marokkaanse kickbokser Jamal Ben Saddik. In de zomer van 2022 werden op meerdere panden van hem en zijn familieleden aanslagen gepleegd. Zelf zegt de verdachte erin te zijn geluisd. Hij is in hoger beroep gegaan.