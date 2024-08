Scorende en jarige Jayden Addai moet werken aan randzaken: "Weet dat ik het kan"

"Het is heerlijk om te scoren op m'n verjaardag", vertelt Jayden Addai vlak na de overwinning op FC Dordrecht. "Het was wel het mooiste cadeau op mijn verjaardag, al ga ik straks ook met mijn moeder en vader uiteten."

Gemiste strafschop

De wedstrijd tegen de Schapenkoppen kwam moeizaam op gang. Kansen waren voor rust op één hand te tellen. Wel onderscheidde Daniël Deen zich wel vlak voor de theepauze. De keeper van Jong AZ stopte in de 41e minuut een strafschop van Devin Haen.

Pas in de tweede helft vielen de treffers. Addai bediende teamgenoot Zico Buurmeester in het strafschopgebied en hij zette Jong AZ op voorsprong. Het duo viel gister nog in namens de Alkmaarse hoofdmacht in Groningen en een dag later waren ze dus belangrijk voor de beloften.

