Telstar-spits Zakaria Eddahchouri is zowel op als naast het veld onhoudbaar: "Stap hogerop"

Telstar-trainer Anthony Correia weet ook niet of Eddahchouri volgende wedstrijd nog beschikbaar is. "Daar houd ik me eerlijk gezegd niet mee bezig. Ik zei tegen hem: als het gebeurt, dan gebeurt het. Zo niet, dan gaan we een mooi seizoen met elkaar tegemoet."

De volgende wedstrijd van Telstar, met of zonder Eddahchouri, is aanstaande vrijdag. Dan gaat de ploeg van Correia op bezoek bij Jong AZ in Wijdewormer.