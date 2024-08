Twee jaar cel voor aanvallen en betasten van sekswerkers in het centrum

De vrouwen hebben allemaal aangifte gedaan van aanranding. De rechter gaat niet mee in het pleidooi van de advocaat van de man dat die aangiftes onbetrouwbaar zouden zijn, omdat de vrouwen elkaar zouden hebben kunnen beïnvloed. Integendeel: volgens de rechtbank ondersteunen de aangiftes elkaar. Zo komt het signalement van de dader in grote lijnen overeen, gebeurde het allemaal daags na elkaar op klaarlichte dag in dezelfde twee straten in het centrum, en had de dader telkens dezelfde werkwijze.

Onveilig gevoel

De rechtbank rekent het de man aan dat veel sekswerkers zich door de man onveilig hebben gevoeld. "Juist op de plaats waar deze sekswerkers zich veilig zouden moeten kunnen voelen, waar zij op eigen voorwaarden hun diensten zouden moeten kunnen verlenen en waar verdachte slechts tijdelijk te gast is, heeft hij zich enkel en alleen laten leiden door zijn eigen lust. Daarmee heeft verdachte zich buitengewoon misdragen en aangetoond geen enkel respect te kunnen opbrengen voor sekswerkers, of vrouwen in het algemeen."

Behalve de celstraf krijgt de man ook een gebiedsverbod opgelegd voor de Oude Nieuwstraat en de Nieuwe Nieuwstraat, de straten waar hij de delicten heeft gepleegd. Verder moet hij een van de slachtoffers een schadevergoeding betalen van ruim 4 duizend euro.