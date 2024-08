Normaal volgt Lola haar baasje Senna (19) op de voet. Maar maandagavond rond middernacht veranderde alles in de jachthaven van IJmuiden. Lola, tot dan toe een rustige hond, nam een sprongetje in het diepe. "Ik had haar nog nooit zo zien sprinten, springen en zwemmen," zegt Senna verbaasd. Na een angstige 30 minuten werd ze gered. Nu, amper twee dagen later, is ze alweer helemaal in orde.