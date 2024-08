Reda Kharchouch terug bij Telstar en wil voetbalplezier hervinden na teleurstelling in Saoedi-Arabië

"Ik heb hier twee maanden in gezeten," vertelt Kharchouch in de radio-uitzending van NH Sport. Afgelopen jaar speelde hij in Saoedi-Arabië bij Al Bukiryah en Hajer FC. De recente geboorte van zijn kind maakte de keuze om terug te keren naar Nederland eenvoudig. "Dit heeft de doorslag gegeven. Ik wilde weer in mijn vertrouwde omgeving voetballen. En ik wilde het plezier terugvinden dat ik door blessures in het betaald voetbal nog niet echt heb ervaren. Telstar voelt voor mij als thuiskomen; één en één is dan twee."

Rare fratsen

Hoewel Kharchouch slechts een jaar in Saoedi-Arabië voetbalde, was hij vastberaden om daar te vertrekken. Wat aanvankelijk een mooi avontuur leek, eindigde in een grote teleurstelling. "In het begin had ik het naar mijn zin. Ik maakte goals, maar raakte vervolgens geblesseerd. Daarna gebeurde er dingen die je in de voetballerij niet tegenkomt."

