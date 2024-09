Windmolens op de Noordzee: helpen of schaden ze het milieu?

Er is nog erg weinig bekend over de effecten van windmolenparken op de natuur, zegt bioloog Mardik Leopold. De Noordzee is al een drukke plek met visserij, scheepvaart, recreatie en defensie. De komende jaren zullen er veel windmolenparken bij komen in deze zee, zoals het grootste park tot nu toe: IJmuiden Ver. Onderzoek naar de impact van alleen de windparken is moeilijk door deze drukte. "De vraag is vooral of die impact zó groot is, dat die significant schadelijk is. Dat weten we niet", zegt Leopold.