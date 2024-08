Laatste feestdag bij Flora en Visserijdagen, maar onzekerheid over toekomst visserij blijft

In Den Oever is vandaag de laatste dag aangebroken van de Flora en Visserijdagen. En dat betekent dat bijna alle kotters zich verzamelen voor de traditionele vlootschouw, waarbij iedereen een rondje mee mag varen op zee. Maar ook op de kade is er genoeg te beleven en natuurlijk veel verse vis om te proeven. NH sprak bezoekers over deze laatste dag én vissers over de onzekere toekomst van de visserij.