Live NH Sport: Telstar naar talenten van PSV en Jong AZ ontvangt FC Dordrecht

De talenten uit Eindhoven zijn in dit prille seizoen nog ongeslagen. Op bezoek bij de leeftijdgenoten van Jong Utrecht werd met 2-0 gewonnen, terwijl Jong Ajax diep in blessuretijd de 2-2 maakte tegen Jong PSV.

Telstar kende een uitstekende start met de 3-2 overwinning op Vitesse, maar gleed vorige week in eigen huis hard onderuit tegen FC Eindhoven (0-3). Op De Herdgang begint Jong PSV - Telstar om 20.00 uur. Verslaggever Is Frank van de Meijden. Kersverse aanwinst Reda Kharchouch is nog niet van de partij; hij staat morgen voor de eerste keer op het trainingsveld in Velsen-Zuid.

Doelpuntenregen

In Wijdewormer begint óók om 20.00 uur Jong AZ tegen FC Dordrecht. Bij de beloften van AZ vielen in de eerste twee wedstrijden veel goals. Thuis tegen Roda JC haalde de ploeg van Leeroy Echteld met flinke cijfers uit: 6-1. Een paar dagen later kreeg Jong AZ zelf op de broek van FC Den Bosch (6-0). Hoe de doelpunten vanavond verdeeld worden, hoor je van verslaggever Erik-Jan Brinkman.

De extra radio-uitzending van NH Sport begint vanavond om 19.00 uur. Je presentator is Edward Dekker.