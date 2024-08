Opnieuw zwemt er een zeehond door de provincie, nu in Broek op Langedijk

Het dier werd zondagochtend rond 09.30 uur voor het eerst gespot op de Prins Hendrikkade in Broek op Langedijk. Later zagen omstanders de zeehond ook in het kanaal bij de wijk Broekhorn in Heerhugowaard.

Hoe de zeehond in het binnenland terecht is gekomen, kan Emmy Venema niet zeggen. Volgens de strandingscoördinator van Pieterburen is het mogelijk dat de zeehond via de sluis in IJmuiden naar binnen is gezwommen of dat hij vanuit het IJsselmeer is vertrokken.

De bijzondere vondst zorgt voor een hoop reuring op Facebook, maar er is volgens Venema geen reden tot paniek. "De zeehond zwemt lekker rond en is goed op gewicht. Zolang hij voldoende vis kan vinden, is er niks aan de hand."

Ook kan de zeehond prima vertoeven op het droge. Zeehonden zijn immers zoogdieren. Dat betekent dat ze net als mensen longen hebben en dus bij uitstek boven water leven, in plaats van eronder. Venema: "Vanwege de naam verwachten mensen vaak dat ze in of onder het water moeten zijn, maar het tegendeel is waar."

Het is niet de eerste keer dat een zeehond op een opmerkelijke plek opduikt. In april spotten de Noord-Hollandse Timo (11) en Lune (8) nog een zeehond in een sloot naast een bollenveld in Callantsoog. Het verdwaalde dier zwom daar gestrest heen en weer, tot hij door medewerkers van zeehondencentrum Pieterburen werd gered.

"Het gebeurt eigenlijk maandelijks", zegt Venema. "Met mooi weer zijn er meer mensen buiten en worden ze vaker gespot. Je moet natuurlijk ook maar net mazzel hebben om dat koppie boven het water te zien."

Waar het dier naartoe gaat, kan Venema niet zeggen. Zeehonden zijn jagers en laten zich leiden door hun prooien. "Als de vis links gaat, gaat de zeehond ook naar links."