Onderzoek: verduurzamen van monumenten in de binnenstad levert 8 procent CO2-besparing op

Hiervoor is destijds gekozen, omdat in buurten als Nieuw-West, Noord en Zuidoost veel rijtjeshuizen en galerijflats zijn die makkelijker zijn om te verduurzamen. "Het ogenschijnlijk laaghangend fruit", zoals de onderzoekers dit omschrijven.

Uit het onderzoek blijkt dat er echter veel meer kan worden bereikt door oude gebouwen te verduurzamen. Dat is weliswaar ingewikkelder, maar de potentiële winst is veel groter. "En we kunnen er veel meer aan doen dan mensen vaak denken", aldus hoogleraar Andy van den Dobbelsteen van AMS Institute.

Elektrisch koken voor horeca

Door alle gebouwen in het historische centrum te renoveren, kan de totale CO2-uitstoot van Amsterdam met 8 procent worden gereduceerd, zo stellen de onderzoekers. Dit kan onder meer door isolatie en met dubbelglas. Ook is de overstap naar elektrisch koken voor horeca volgens de onderzoekers een 'must', gezien het hoge aardgasverbruik.

"Deze veranderingen kunnen de uitstoot en energiekosten aanzienlijk verminderen, zonder dat er aanpassingen aan de buitengevel van de meeste gebouwen nodig zijn", aldus de onderzoekers. De gemeente laat weten de adviezen mee te nemen in de communicatie naar huiseigenaren en gebruikers van monumentale panden. "Uiteraard blijft de aanpak maatwerk."

Regels versoepelen

Het stadsbestuur kondigde half juni aan dat het de regels voor het verduurzamen van monumenten wil versoepelen. Zo wordt het vanaf 2025 mogelijk om op alle daken van monumenten en panden in beschermde stadsgezichten zonnepanelen te leggen en luchtwarmtepompen te plaatsen. Een mogelijke belemmering daarbij is dat de rijksoverheid vereist dat voor het plaatsen van zonnepanelen op rijksmonumenten een vergunning is vereist. Na de zomer komt de gemeente met een plan van aanpak.