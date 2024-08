Zilveren plak van Lisanne de Witte trekt veel bekijks bij AV Trias in Heiloo: "Wat is 'ie zwaar"

Nadat Lieke Klaver en Cathelijne Peeters gelopen hadden, kreeg De Witte het stukje in handen. Ze liep volgens haar coach Sven Ootjers 'fantastisch' en positioneerde Femke Bol in een goede uitgangspositie. Nederland greep achter de Verenigde Staten het zilver. "Lisanne was op de Spelen echt in absolute topvorm", zegt Ootjers.

Opblaasboot

Na de olympische finale in Parijs kwam De Witte meteen in een achtbaan terecht. Tijdens de huldiging in het TeamNL-huis ging ze crowdsurfend in een opblaasbootje door het publiek. "We hadden het veel te veel naar ons zin. Ik stond met Femke aan de achterkant van het podium. En de meiden vroegen aan Femke of ze op een opblaasboot wilde. Absoluut niet, zei ze. Dus ik stapte in. Het was heel grappig, want ik kwam precies bij allemaal vrienden van m'n middelbare school uit. Het was wel het hoogtepunt."

