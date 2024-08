Texelaar eist voorrang voor eilandbewoners bij veerdienst

Texelaars ervaren volgens Van der Slikke steeds meer problemen met de overtocht, niet alleen tijdens het hoogseizoen, maar het hele jaar door. "Grote onvrede als je de niet-Texelse auto’s in de voorrangsbaan ziet staan en zelf achteraan moet sluiten", zegt hij. "Met het risico een boot later te kunnen overvaren. De eilandbewoners hebben de veerdienst regelmatig nodig voor werk, ziekenhuisbezoeken of andere urgente zaken." Van der Slikke krijgt regelmatig de vraag hoe hij kan zien dat het geen Texelse automobilist is. "Dat is heel eenvoudig, dat zie je aan de witte nummerborden. Dat vinden Texelaars vreselijk irritant."

In het boekjaar 2022/2023 heeft veerdienstmaatschappij TESO 1,8 miljoen personenauto’s overgezet. De verwachting is volgens Van der Slikke dat dit aantal tegen 2040 zal oplopen tot 2,4 miljoen. Ook het eerste kwartaal van 2024 was het aantal vervoerde auto’s ook weer hoger, namelijk 140.343 tegen 135.993 in 2023.