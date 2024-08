Deze fietspaden in Amstelland en Haarlemmermeer worden de komende jaren veiliger

Uit een monitor van de provincie blijkt dat de verkeersveiligheid op deze trajecten onvoldoende, of de verkeersoverlast op de omgeving te groot is. Daarbij is gekeken naar de verkeersveiligheid voor auto's en fietsers, gezonde leefomgeving, doorstroming voor auto's, doorstroming voor het openbaar vervoer en ontsnippering van de natuur.

Veiligheid boven filevermindering

De wegen waar dat het hardst nodig is, worden de komende jaren aangepakt. Gedeputeerde Jeroen Olthof benadrukt dat niet het verminderen van files, maar de verkeersveiligheid voor de provincie het zwaarst weegt. "Juist verkeersonveilige plekken en plekken waar de overlast voor de omgeving van de wegen te groot is, zijn wat ons betreft de belangrijkste redenen om te investeren."

Onder andere de N522-1 - tussen Amstelveen en Amsterdam - gaat op de schop. Tijdens de vernieuwing van Brug Ouderkerk is een deel van dit traject al aangepakt. Toen is een fietsonderdoorgang gemaakt. "Dit gaat specifiek om het deel tussen de vernieuwde brug en Amsterdam-Zuidoost en richting Amstelveen. Dat deel is nog niet meegenomen tijdens de vervanging van de brug en voldoet dus nu nog niet aan de eisen", licht een woordvoerder toe.

Kan nog jaren duren

Ook de N231-2 Bosrandweg en Legmeerdijk in Amstelveen wordt aangepakt. Bussen staan daar vaak vast en verkeer veroorzaakt geluidsoverlast. De provincie is bang dat dat met de woningbouw die nog op de planning staat zal toenemen. Wat er precies gaat veranderen is nog niet duidelijk. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Daarom kan het ook nog wel even duren voor de schop de grond in gaat.

Langs de N231-1 Legmeerdijk tussen Aalsmeer en De Kwakel komt de verkeersveiligheid in het geding doordat bomen te dicht op de weg staan. Ook is er geen duidelijk rand op het fietspad en ontbreekt de kantmarkering. Deze kleine aanpassingen zijn naar verwachting zo gemaakt.

In Haarlemmermeer wil de provincie de Hoofdweg (N520-1 en N520-2) onder handen nemen. De fietspaden zijn daar smal en er is geen afscheiding tussen de paden en de weg. Ook liggen ze direct langs het water. Hoe de weg eruit moet komen te zien is nog niet duidelijk. Ook daar wordt eerst onderzoek gedaan.