Hensbroek ontsnapt na brand aan milieucatastrofe: "Dak ligt vol met asbest"

Bij de brand kwam veel zwarte rook vrij die tot in de wijde omtrek te zien was. Wim Steur, een van de zeven eigenaren van het bedrijf dat gas opwekt uit groenafval, stapte meteen op de fiets om poolshoogte te nemen. "Ik heb meteen aan de brandweer vertelt dat ze de schuur moesten redden want er ligt asbest op. Als die ook in brand was gevlogen was dat een ramp geweest voor de omgeving, met name voor een overbuurman die orchideeën kweekt."

De brand bleef uiteindelijk beperkt tot de kas en het ketelhuis, de gitzwarte rook was afkomstig van duizenden brandende plastic kratten die stonden opgeslagen. "De brandweer heeft erger voorkomen", vertelt Wim opgelucht. Ook een deur die een mede-eigenaar vergeten was dicht te doen heeft er volgens hem voor gezorgd dat de schade beperkt is gebleven. "Dat is ons geluk geweest, doordat de deur openstond krijg je een soort draaiende trekkende wind die ervoor gezorgd heeft dat het vuur de andere kant op is gegaan."