Actie voor het goede doel met oldtimers in Laren mist nog één ding: de oldtimers

Met de oldtimer-meerijdag kunnen liefhebbers van de oude auto's komend weekend een rondje meerijden met de eigenaar van zo'n klassieker. Daarvoor moet wel betaald worden: een ritje van zo'n twintig minuten kost vijftien euro. Dat geld gaat geheel naar het goede doel.

Het plan om met oldtimers geld op te halen voor het goede doel borrelde al langer, maar komt nu op het laatste moment van de grond. "Het was een buitenkansje", zegt Ton Cieraad. "Doordat er zondag iets wegvalt op de agenda, kunnen we nu een vergunning krijgen en de dag door laten gaan. Maar we hebben dus wel wat hulp nodig."

Rondje door de regio

De Rotary zoekt daarom Laarders en Blaricummers met een klassieke auto. Je zou denken dat dat in Laren en Blaricum niet heel moeilijk is. "Maar veel mensen zijn nog op vakantie, helaas", zegt Cieraad. "Er zijn vast mensen die er normaal gesproken al met hun oldtimer op uit trekken om een rondje te rijden door de regio en dat dan nu voor het goede doel willen doen."

Met de oldtimer-meerijdag wordt geld op gehaald voor het regionale goede doel, de Rollybus. De Rollybus vervoert mensen die gebonden zijn aan een rolstoel en daardoor niet met het normale openbaar vervoer kunnen reizen. "De Rollybus draait volledig op vrijwilligers en mist broodnodige subsidies van gemeentes. Sommige bussen zijn zo verouderd dat ze niet langer te gebruiken zijn. We willen graag helpen zodat ze dat werk voort kunnen zetten."