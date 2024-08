Nieuwe asielboot meert aan in Zaandam, straks plek voor duizend vluchtelingen

De eerste van de twee geplande asielboten is vanochtend gearriveerd aan de Gerrit Bolkade in Zaandam. Vanaf volgende maand zullen hier, verspreid over de twee boten, duizend vluchtelingen hun intrek nemen. De tijdelijke opvang is in eerste instantie voor vijf jaar bedoeld, met de mogelijkheid tot een verlenging van nog eens twee jaar indien nodig.