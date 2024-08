Dolfijn zwemt al bijna 2 maanden in het Noordzeekanaal, tot grote verbazing deskundigen

Iedereen probeerde, al dan niet gewapend met enorme telelenzen, een uniek plaatje te maken. Inmiddels is de belangstelling afgenomen en stopt er nog maar een enkele fietser om te pauzeren en, en passant, te kijken of 'de dolfijn van Velsen' kan worden gespot.

Verbazing

Intussen groeit bij deskundigen de verbazing over de conditie van de dolfijn. Dolfijnen leven in zout water. "Als een dolfijn in zoetwater terechtkomt, zie je meestal dat hij na een week in problemen raakt", vertelt Annemarie van den Berg. "In dit geval gaat het om brak water (iets tussen zout en zoet red.) dan geef je hem twee weken. Maar deze dolfijn zwemt al veel langer dan een maand in het kanaal, ik ben echt verbaasd."

Volgens Annemarie van den Berg gaat het te ver om te stellen dat het dier in goede conditie is. Volgens de hulpverlener is het sowieso onprettig voor de dolfijn, daar in het Noordzeekanaal bij IJmuiden. Het water is te zoet, het is er erg lawaaiig door al het scheepvaartverkeer en het vismenu is ook niet wat hij gewend is. Zijn conditie is beter dan verwacht onder de gegeven omstandigheden, maar iedereen hoopt dat de dolfijn van Velsen snel de weg naar zee weer weet te vinden.