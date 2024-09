Spinnenwebben en stoffige glazen: vrijwilligers geven theater De Beun nieuw leven

Waar de groep vrijwilligers eerder uit zo'n twintig personen bestond is dat inmiddels gegroeid naar vijftig. Zo meldde ook Michel Walda zich dit voorjaar aan. "Ik heb er 100% vertrouwen in dat we met deze groep een theater in Heiloo in leven kunnen houden. Ik spreek nu ook allemaal mensen die ik anders nooit spreek in het dorp en dat vind ik erg leuk."

Maar het allerbelangrijkste is dat mensen uit Heiloo en omgeving het theater straks weer weten te vinden. Dat benadrukt vrijwilligster Marian Ursem ook. "Het punt is dat mensen kaartjes moeten. We hebben twee jaar de kans om te bewijzen dat het kan bestaan."