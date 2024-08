Haarlemse taxichauffeurs tevreden over proef met standplaats tijdens F1-weekend

Volgens Belgnaoui viel er donderdagavond nog weinig te beleven. "Dat is toch meer een dag voor de Zandvoorters zelf. Het was erg rustig. Vrijdagavond ging het al een stuk beter, we kregen toen ook een betere plek. Iets dichter bij de rotonde."

Ritjes naar Laren en Breda

De zaterdagavond verliep regenachtig, maar veel bezoekers van de Dutch Grand Prix bleven in het dorp om te feesten. "Zaterdag was voor ons een topdag", glimt Salim. "Het liep vooral tussen 23.00 en 01.00 uur als een trein. Iedereen heeft wel wat kunnen verdienen. Zo waren er mensen die helemaal naar Laren en zelfs Breda wilden met de taxi."

Salim is erg te spreken over de samenwerking met de gemeente en de verkeersregelaars. "Dat was echt top. We hadden iedere ochtend overleg om te kijken of iedereen zich wel aan de regels hield. De paar dingen die fout gingen, hebben we snel kunnen oplossen."

Ook de gemeente Zandvoort is tevreden, meldt een woordvoerder: "De samenwerking met de taxi's verliep inderdaad goed. We hebben van tevoren aangegeven dat we vanaf donderdagavond de proef van nabij zouden volgen en meteen maatregelen zouden nemen als er misstanden zouden optreden. Dat is niet nodig geweest. Natuurlijk wordt - zoals ook afgesproken met de taxichauffeurs - de proef goed geëvalueerd." Die evaluatie volgt nog.