Politiebond noemt reactie KNVB op staking tijdens Klassieker 'opmerkelijk': "Staan altijd voor ze klaar"

"Wij zouden het echter enorm betreuren als het voetbal hiervoor wordt gebruikt", reageerde de KNVB eerder vandaag tegenover RTV Rijnmond. "Zeker in het geval van de Klassieker, waar miljoenen mensen door worden geraakt die nu al enorm uitkijken naar deze wedstrijd."

Die reactie is tegen het zere been van voorzitter Kooiman van de Nederlandse Politiebond, die samen met vier andere bonden actie voert voor een verbeterd vroegpensioen. "Dan denk ik: jullie vergen en vragen enorm veel politie-inzet. Maak je dan ook hard voor de mensen die altijd klaarstaan voor jullie. En zet druk naar de minister om te zorgen voor een vroegpensioenregeling."

Ongeregeldheden

De afgelopen weekenden werd er ook al bij andere eredivisiewedstrijden gestaakt door de politie. Eerder gebeurde dit bijvoorbeeld bij NAC Breda - Ajax, maar dat ging toen niet om een wedstrijd waar vaak ongeregeldheden zijn.

Feyenoord-Ajax is dat bij uitstek wel, benadrukt Kooiman. Of de wedstrijd zonder politie door kan gaan, is volgens haar aan burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. "Maar ik hoop dat hij goed in overweging neemt dat deze wedstrijd nooit zonder ongeregeldheden is verlopen."

Volgens de politiebonden is staken tijdens De Klassieker nodig omdat de onderhandelingen voor een verbeterd vroegpensioen zijn vastgelopen. "Dat hebben we nog steeds niet, dan moeten we over tot zwaardere acties. Helaas is deze wedstrijd er eentje die we eruit moeten halen. "