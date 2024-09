Haar broer werd vermoord in El Salvador, 42 jaar later hoopt Sonja op gerechtigheid

Op 18 maart, de dag na de moord, bereikte het hartverscheurende nieuws het gezin in 't Gooi. "Onze moeder kon dat niet verwerken", vertelt Sonja aan haar keukentafel in Hilversum. Haar moeder leed al jarenlang aan leukemie, maar het verlies van haar zoon brak haar. "Zes maanden later overleed ze, van verdriet."

In de veertig jaar daarna gebeurt er vrijwel niets. Een jaar of elf na moord verschijnt weliswaar een onderzoeksrapport, maar daar blijft het bij. Daarna is het weer jarenlang oorverdovend stil. Tot twee jaar geleden. Als er twee verdachten worden opgepakt, lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen. Ook die zaak loopt spaak. Sonja: "Het is zo frustrerend om te zien hoe het heen en weer gaat."

Vermoord in koelen bloede

Sonja reist in 2022 zelf naar El Salvador om de druk op te voeren. "En ik wilde zien waar Hans voor het laatst het licht heeft gezien", vertelt ze. Na haar bezoek aan de vallei, heeft Sonja een afspraak met de onderzoeksrechter die het onderzoek leidt in El Salvador. Sonja legt een foto van een vrolijke Hans (zie bovenstaande foto) op het bureau van de rechter. "Dit is mijn broer", zegt ze, en schuift een andere foto ernaast. "En dit is hoe we hem terugkregen." De tweede foto toont vier lichamen naast elkaar op aluminium tafels in het mortuarium. Over twee van de vier zijn doeken over de hoofden gelegd omdat ze in hun gezicht zijn geraakt.

"Hans is alleen in zijn borst en longen geschoten", zucht Sonja, terug in Hilversum, terwijl ze opnieuw naar de foto's kijkt. Al veertig jaar staat het onderzoek stil en lopen de verantwoordelijken, inmiddels hoogbejaard, vrij rond. Voor Sonja was de hoop dat de daders voor de rechter zouden verschijnen eigenlijk al vervlogen, maar door recente ontwikkelingen is de hoop op gerechtigheid weer opgelaaid.