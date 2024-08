Vermist in Griekenland: zoektocht naar Amsterdamse Brigitte (65) uitgebreid

Om te helpen bij de zoektocht is een team van 12 vrijwilligers en 8 honden maandagmiddag in Griekenland aangekomen. Het team, ter beschikking gesteld door Stichting Reddingshonden uit Duiven, gaat aan de slag zodra de lokale autoriteiten daarvoor groen licht hebben gegeven.

Vorige week begon Van Gennip tijdens haar vakantie op Samos aan een wandeltocht vanuit het kustdorpje Pythagorion, maar is niet teruggekeerd. Die ochtend had ze een vriendin in een telefoongesprek laten weten dat ze de Tunnel van Eupalinos wilde bezoeken, een toeristische trekpleister net buiten Pythagorion. Sindsdien is er geen contact meer met Van Gennip geweest. Haar telefoon is vlakbij de tunnel gevonden. "Het gebied is op meerdere manieren uitgekamd, op zoek naar antwoorden", schrijft Malou Miedema (26), de dochter van Van Gennip, in een statement dat de familie heeft laten uitgaan. "Die hebben we helaas nog niet, en die wil ik zo snel mogelijk krijgen."

Crowdfunding uitgebreid

Hoewel Stichting Reddingshonden met vrijwilligers werkt, is er met de inzet van het team wel een flink geldbedrag gemoeid. "Daarvoor is Brigittes dochter een crowdfunding gestart", vertelt Tim Boersma van Namens de Familie. Deze organisatie staat families bij in geval van nood. De opbrengsten van de crowdfunding worden gebruikt voor onder meer de vliegtickets en de verblijfskosten van de vrijwilligers. Het aanvankelijke streefbedrag is daarom verhoogd van 20.000 euro naar 50.000 euro.