Voorpret in Volendam met kermis-cd en videoclips van lokale artiesten

Het nummer "laten we samen drinken" is van John Molenaar. Hij heeft wel vaker op de kermis cd gestaan, maar nu voor het eerst alleen. "Dan loop je over de dijk en dan hoor je misschien jou nummer uit de cafés komen", zegt hij hoopvol. "Dat is niet altijd hoor, want soms maak je ook wel eens een slecht liedje", zegt hij bescheiden.

In totaal staan er 28 liedjes op de kermis cd van 2024. Naast de 3J's en en Monique en Jan Smit is nu dus ook John Molenaar te horen. John denkt niet gelijk door te breken met zijn nieuwe nummer. "Dat zou wel leuk zijn maar hoeft niet per se." Maar als hij zijn eigen nummer volgende week over de dijk hoort schallen geeft hem dat toch een trots gevoel.