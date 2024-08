Bomen sneuvelen op en rond Goois landgoed 'Einde Gooi': "Binnen twintig minuten lag alles plat"

Even verderop liggen zondag ook de bomen nog over de weg. Hier zijn ze met wortels en al omgegaan en is ook de persleiding van het riool geknapt.

Landgoed voorlopig afgesloten

Landgoed Einde Gooi blijft voorlopig nog afgesloten voor wandelaars. Hier is een hele strook bomen tegen de vlakte gegaan.

Boswachter Diederik Aerendonk laat aan NH Gooi weten dat het opruimen nog wel even gaat duren. "De paden zijn versperd met omgevallen bomen en er hangen nog allemaal grote losse takken die naar beneden kunnen vallen", zegt de boswachter. "We gaan de paden vrij en veilig maken. Op sommige stukken in het bos zelf laten we de bomen liggen om de natuur zijn gang te laten gaan."