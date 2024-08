Politie pakt gestolen en geleende auto af van bestuurders zonder geldig rijbewijs

Twee weken geleden is ook een automobilist zonder rijbewijs van de weg gehaald. Die reed over de Beneluxbaan toen een camera alarm sloeg. Het kenteken van de auto stond geregistreerd omdat de bestuurder van de auto al eens was betrapt op rijden zonder rijbewijs. Zijn rijbewijs is namelijk ongeldig verklaard.

Agenten die de bestuurder controleerden ontdekten dat de auto werd bestuurd door dezelfde man, die wéér zonder geldig rijbewijs reed. Hoewel het niet om zijn auto ging, is het voertuig in beslag genomen.

Waarschuwingsbrief

Dat kan niet als een verrassing zijn gekomen, want na zijn eerdere aanhouding had de man een brief gekregen met een waarschuwing. Als hij nog een keer zou worden betrapt, zou de auto worden afgepakt.

De politie benadrukt dat ook het in beslag nemen van andermans auto in dit geval een proportionele maatregel is. De eigenaresse moet namelijk hebben geweten dat er een misdrijf met de auto werd gepleegd. "Dit was namelijk zeker niet de eerste keer." Voor het rijden zonder rijbewijs kan de man nog een boete verwachten.