Hoop op overleving drenkeling Markermeer vervliegt: zoekactie wordt bergingsactie

Zondagmiddag sloeg een zeilboot met daarop vier personen midden op het Markermeer om, ter hoogte van Scharwoude. Drie personen belandden in het water, waarvan er twee uit het water konden worden gered.

Eén van de twee was een kleine twee kilometer richting de kant gezwommen, voordat hij werd opgemerkt door een ander schip. Na twee uur werd de zoekactie door de KNRM en de kustwacht gestaakt. Het gezelschap zou in totaal bestaan uit vier volwassenen, die deels uit het buitenland komen. Over de identiteit van de vermiste persoon is niets bekend.

'Kans op overleving niet groot'

Aan het einde van de ochtend wordt een nieuwe poging gedaan om de drenkeling te vinden. "Er bestaan altijd uitzonderingen, maar de kans op overleving zonder zwemdiploma en zonder reddingsmiddelen is niet heel groot", zegt Lars Bruins Slot, van de Hoornse reddingsbrigade Notwin. "De instanties gaan ervan uit dat de persoon niet meer in leven is", zegt ook Jan Hansen van de Kustwacht.

Een landelijke eenheid van de politie zoekt vanochtend verder op het water. Daarbij worden ze ondersteund door een helikopter van de kustwacht.