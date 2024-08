Burgemeester Moolenburgh 'buitengewoon tevreden' over Grand Prix-weekeinde

Burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort is 'buitengewoon tevreden' over het verloop van de Grand Prix Formule 1. Het was de vierde achtereenvolgende keer dat meer dan 300.000 mensen in één lang weekend de badplaats bezochten voor het racespektakel. Volgens Moolenburgh gebeurde dat in een sfeer die 'over het algemeen heel gezellig was'.