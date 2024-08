112-blog | Geen treinen tussen Schiphol en Utrecht • Politie pakt auto's af van bestuurder zonder rijbewijs

11.29 uur

De politie zoekt in samenwerking met de kustwacht vanochtend verder naar de persoon die zondagmiddag vermist raakte op het Markermeer. Volgens de kustwacht is de kans nihil dat de drenkeling, zonder zwemdiploma en reddingsvest, levend wordt gevonden. "De instanties gaan ervan uit dat de persoon niet meer in leven is."