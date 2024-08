112-blog | Drenkeling Markermeer nog niet gevonden • Politiebond noemt reactie KNVB op staking 'opmerkelijk'

16.06 uur

De politie en de Kustwacht hebben de drenkeling die zondag op het Markermeer verdween nog niet gevonden. Er wordt door een speciaal team van de politie en een helikopter van de Kustwacht gezocht. Er wordt door de instanties vanuit gegaan dat de vermiste persoon – die geen zwemdiploma had en geen reddingsmiddelen droeg – niet meer in leven is. “Maar we gaan net zo lang door met zoeken totdat we de persoon hebben gevonden, of totdat het donker wordt”, zegt een politiewoordvoerder.