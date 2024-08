Einde in zicht voor foodtruckeigenaren en marktlieden met vervuilend dieselbusje

Het kost heel wat voorbereiding voordat hij goed en wel op de juiste plek staat om te verkopen. Toch is het de leukste baan die hij zich kan indenken: Al jaren lang rijdt ondernemer Fausto Senese met zijn gezin van festival naar festival met hun foodtruck om panini te verkopen. Ook staat hij regelmatig op markten in Amsterdam.

Maar begin 2025 komt er waarschijnlijk een eind aan dat nomadenbestaan. Vanaf dan kan hij namelijk met zijn auto, een euro 4-dieselbusje, niet meer de stad in. Ook gaat inladen vanaf zijn opslag in het Westelijk Havengebied dan niet meer.

Niet rendabel

Een euro 6-dieselbusje mag nog twee jaar langer de stad in, maar die investering is voor Senese niet rendabel. Het aanschaffen van een elektrisch busje is prijstechnisch al helemaal geen optie. "Een euro 6-auto kost te veel, zo 15.000 euro, en een elektrische auto al helemaal", zegt hij.

De gemeente laat weten dat veel ondernemers al stappen hebben gezet, wel zien ze dat kleine ondernemers moeite hebben met de overgang naar uitstootvrij. "Daarom hebben we verschillende overgangsregelingen en kunnen er ontheffingen worden aangevraagd als ondernemers de overstap financieel gezien nog niet kunnen maken. Voor ondernemers die twijfelen of ze recht hebben op een ontheffing of advies willen inwinnen over hoe zij het best kunnen overstappen, zitten er adviseurs klaar die bij dat soort vragen kunnen helpen", aldus een woordvoerder.

Senese zegt naar de gemeente gebeld te hebben. Hem werd verteld dat de ontheffing alleen in uitzonderlijke gevallen wordt toegekend. Volgens Senese zit er dan ook voor hem, en vele andere kleine ondernemers, niets anders op dan te stoppen.