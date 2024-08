Aanhoudingen na vondst vuurwapen, een verdachte mogelijk betrokken bij straatroven

De politie ging op de mannen af na een tip van een verdachte situatie. Agenten controleerden de twee verdachten die in een auto zaten. Bij die doorzoeking werd een vuurwapen aangetroffen en iets wat mogelijk gestolen is bij een straatroof, ook in Zwanenburg.

Berovingen

De afgelopen week werden twee ouderen slachtoffer van een straatroof bij Park Zwanenburg. Een 76-jarige man werd woensdag aan de kant van de IJweg met een vuurwapen (of nepwapen) bedreigd. De dader ging er met een onbekende buit vandoor.

Afgelopen vrijdag gebeurde iets soortgelijks in hetzelfde park, maar dan aan de kant van de Olmenlaan. Een 84-jarig slachtoffer werd aangesproken door de straatrover en is door hem mishandeld. De bejaarde man werd in zijn gezicht geslagen met een vuurwapen (of nepwapen). De dader had verder niets meegenomen. Ook hier was de 23-jarige verdachte mogelijk bij betrokken, meldt de politie.

De 18-jarige verdachte is inmiddels weer op vrije voeten. Hij wordt niet verdacht van de straatroven. De 23-jarige verdachte zit nog vast. Zijn rol wordt onderzocht.