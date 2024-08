Man op deelscooter rijdt zonder helm over de A10 West: "Dit kan echt niet"

De scooterrijder werd gespot ter hoogte van de afslag Osdorp. Volgens de maker van het filmpje pakte de man daar de afslag om de snelweg te verlaten.

De politie laat weten geen melding te hebben gehad over de scooterrijder, maar meldt wel dat zijn actie 'ontzettend strafbaar' is. "Dit kan echt niet", aldus een woordvoerder, die beaamt dat de actie bovendien erg gevaarlijk is.

Vaker scooterrijders op de ring

Het is zeker niet voor het eerst dat een scooterrijder op de A10 belandt. De laatste jaren werden verschillende scooterrijders op de ring gespot. Op de A10 West geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.

Vandaag werd bekend dat deelscooterbedrijf GO Sharing zich terugtrekt uit alle Nederlandse steden, behalve Amsterdam en Haarlem.