Boot met opvarenden op Markermeer slaat om, een drenkeling vermist

Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur tussen Hoorn en Edam.

In totaal zaten er vier personen op de boot, de andere twee vielen niet in het water. Bij de zoekactie was de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de kunstwacht betrokken. Ook werd een kustwachthelikopter ingezet.

Het slachtoffer dat uit het water is gehaald is behandeld door ambulancepersoneel. De kustwacht laat weten dat het slachtoffer aanspreekbaar is, maar wel lichte onderkoelingsverschijnselen heeft.