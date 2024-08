Burgemeester noemt brand in Hensbroek "van unieke omvang"

De zeer grote brand die vanochtend ontstond in een agrarisch bedrijf in Hensbroek was van "unieke omvang", zegt burgemeester Monique Bonsen-Lemmers van de gemeente Koggenland. "De rookwolk was gitzwart en in de wijde omtrek te zien. Ik denk dat iedereen in Koggenland en omstreken het wel heeft gezien, dus dat is enorm schrikken."