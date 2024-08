Geen vier op rij voor Max: dit was de laatste dag van de Dutch Grand Prix in Zandvoort

Het is Max Verstappen niet gelukt om voor de vierde keer de Dutch Grand Prix in Zandvoort te winnen. Ondanks die teleurstelling, kunnen de tienduizenden racefans die naar het kustdorp kwamen voor de race terugkijken op een geslaagde dag. NH sprak in alle vroegte de eerste mensen bij de toegangspoorten, spotte de coureurs bij aankomst en sprak de zieke Aisia, die samen met haar moeder naar Zandvoort is gekomen in aflevering drie van de Zandvoort Update.