Thomas Brood in China: alle schoonmaakmiddelen moeten de prullenbak in

We hebben een scherpe aansluiting op onze vlucht naar Hainan, een soort tropisch eiland. Terwijl ik me op de luchthaven zit op te vreten hoe het allemaal gaat, blijft ploegleider Paul Tabak rustig. Hem maken ze de pis niet lauw. Hij is al een keertje of tien in China geweest en gaat rustig nog even pissen en komt dan rustig aanwandelen. Net op tijd halen we onze aansluiting, doordat we met zo'n Chinees karretje en gierende banden naar de gate zijn gereden.

