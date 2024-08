Gebrek aan goals baart AZ zorgen: "We komen moeizaam aan onze kansen"

De Belgische coach had voor het duel in het Hoge Noorden een plek ingeruimd voor Ruben van Bommel. De 20-jarige aanvaller stond voor het eerst in de basiself: "Het is altijd fijn om te spelen. Het was een wedstrijd van weinig kansen, dan moet je op die paar halve die je krijgt wel scherper zijn. Dat hebben we niet gedaan", aldus een balende Van Bommel.

Blaffen zonder bijten

AZ Presenteerde zich op bezoek bij FC Groningen vooral als een ploeg die wel blafte, maar de tegenstander niet stuk kon bijten: "Ik had zelf niet heel veel de bal. Dan probeer je ook ruimte te maken voor Troy Parrot en Sven Mijnans zodat er misschien een gaatje ontstaat, maar het stond bij de tegenstander ook gewoon goed", analyseert de buitenspeler, die zelf nog een aardige kans kreeg in de eerste helft: "Ik raakte die bal net niet hard genoeg, waardoor het voor de keeper makkelijk pakken was."