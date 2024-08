Vijf leestips voor als je niks hebt met de racegekte op Zandvoort

Visserij een mannenberoep? Lonneke voelt zich helemaal thuis als ze vist op zee

Lonneke Kay uit Den Oever heeft een bijzondere positie in de traditionele mannenwereld van de visserij, waar ze samen met haar man een palingrokerij runt en actief op zee vist. Oorspronkelijk docent Nederlands, kreeg ze door haar man liefde voor de visserij en werkt nu volledig in deze sector. Ondanks de fysieke en sociale uitdagingen van het vak, heeft Lonneke haar plek gevonden en geniet ze van haar werk. Ze gelooft sterk dat vrouwen net zo goed in de visserij kunnen werken als mannen en is bereid om door te gaan totdat ze het fysiek niet meer kan.