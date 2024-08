Zeer grote brand Hensbroek onder controle, nablussen gaat nog uren duren

De brand is volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio afkomstig van plastic bakken die in de fik staan. Het zou gaan om een biovergister, maar deze staat zelf niet in brand.

De brandweer heeft metingen gedaan naar mogelijk schadelijke stoffen in de rook. Inmiddels is bekend dat er geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen, al waarschuwt een woordvoerder dat rook altijd schadelijk is. Daarom adviseert de veiligheidsregio dat mensen de rook zoveel mogelijk moeten vermijden.

Tekst gaat onder de video.