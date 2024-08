Zeer grote brand bij agrarisch bedrijf Hensbroek, enorme rookpluim van ver te zien

De brand is volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio afkomstig van plastic bakken die in de fik staan. Het zou gaan om een biovergister, maar deze staat zelf niet in brand. Of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen, is nog niet duidelijk. De brandweer doet daar nu metingen voor.

Enorme rookpluim

Van de brand komt een enorme zwarte rookpluim af en daarom is het volgens de woordvoerder belangrijk dat mensen de rook zoveel mogelijk vermijden.

De brandweer heeft twee pelotons ingeschakeld om de brand te blussen, laat een woordvoerder weten. Dat houdt in dat er twee keer vier tankauto's ter plaatse zijn om de brand te blussen.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Het blussen van de brand kan nog enkele uren gaan duren.