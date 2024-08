Brandweer urenlang bezig met blussen grote brand Hensbroek, kas met tulpen uitgebrand

Volgens de veiligheidsregio is het vuur ontstaan in een kas waarin plastic kratten stonden met daarin tulpen en tulpenbollen. Nadat de brand ontstond, greep het vuur snel om zich heen. Wel kon de brandweer voorkomen dat het vuur oversloeg. Een naastgelegen schuur is bespaard gebleven, maar de kas is volledig uitgebrand.

Het vuur zorgde voor veel rookontwikkeling in de omgeving. De aangrenzende weg werd tijdelijk afgezet voor verkeer vanwege de lage rookwolk. Ook werd een NL-Alert verstuurd om bewoners uit Hensbroek en omliggende dorpen op te roepen om de rook zoveel mogelijk te vermijden.

De brandweer heeft metingen gedaan naar mogelijk schadelijke stoffen in de rook. Later op de dag werd bekend dat er geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen, al waarschuwt de veiligheidsregio dat rook altijd schadelijk is.

