Liveblog: AZ wil foutloze competitiestart voortzetten in het hoge noorden

16 minuten geleden

Het duel in de Euroborg betekent het treffen tussen gedeelde koplopers. Zowel FC Groningen als AZ won de eerste twee wedstrijden in het nieuwe eredivisieseizoen. FC Groningen was te sterk voor NAC Breda (4-1) en RKC Waalwijk (1-2). AZ won de eerste duels van NEC (1-0) en Almere City FC (0-1). Wie gaat vanmiddag de eerste punten verspelen?