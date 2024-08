🔴 Liveblog: AZ wil foutloze competitiestart voortzetten in Groningen

56 minuten geleden

In de tweede divisie gaat de wedstrijd van ADO'20 in Groesbeek tegen De Treffers vanmiddag niet door. Het duel is afgelast omdat het veld niet bespeelbaar is. Het hoofdveld is recent opnieuw ingezaaid. "De jonge grasmat is nog onvoldoende geworteld. Met name aan de zijkanten van het veld is de groei onvoldoende. Bij het bespelen van het veld zou de grasmat veel, op korte termijn, onherstelbare schade oplopen.", aldus de thuisclub. De wedstrijd wordt waarschijnlijk in november ingehaald.

Gisteren pakte Koninklijke HFC de koppositie door een 2-0 zege in Assen op ACV. Ook AFC won. Milan Hoek benutte in de voorlaatste minuut een strafschop. Het gepromoveerde Volendam leed de tweede opeenvolgende nederlaag. Na kampioen Spakenburg was dit keer Jong Sparta te sterk.

ACV - Koninklijke HFC 0-2

RKAV Volendam - Jong Sparta 1-3

Katwijk - AFC 0-1

De Treffers - ADO'20 afgelast