🔴Liveblog: Zandvoort stroomt vol voor Formule 1, gevallen stuntrijder 'maakt het goed'

In het centrum van Zandvoort zijn zaterdagavond opnieuw drie mensen aangehouden. Dit zegt burgemeester David Moolenburgh zondagochtend tegen ANP. Het ging om mensen die zich niet konden identificeren. Vrijdagavond werden ook drie mensen opgepakt, toen om opstootjes.

De burgemeester noemt de sfeer in het dorp "goed". "Het stroomde rond 21.30 uur vol. Het was echt druk, maar te overzien." Moolenburgh is tevreden over het verloop van de Dutch Grand Prix dit weekend. Het noodweer dat zaterdag niet lang nadat de kwalificatie was afgelopen losbrak, zorgde volgens hem ook niet voor problemen. "Er waren wat dingen omgewaaid, maar de uitstroom verliep soepel."