🔴Liveblog: Race in Zandvoort begonnen, Extinction Rebellion protesteert

50 minuten geleden

Een aantal Zandvoorters slaat financieel een behoorlijk slaatje uit het raceweekend. Zij verhuren bijvoorbeeld kamers in hun bed and breakfast aan raceliefhebbers die zo dicht mogelijk bij het circuit willen slapen. De Dr. Johannus G. Mezgerstraat wordt daarom ook wel de Booking.com-straat genoemd. "Het is net als een goede fles wijn, hij gaat drie keer over de kop."