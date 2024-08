Sponsorzwemtocht over het IJsselmeer ondanks slecht weer een succes

Met veel moed en training begon de groep amateurzwemmers gisterenochtend aan de overtocht van 10 uur over het IJsselmeer, maar na 13 kilometer werd het wel erg spannend. Door de harde wind en golfslag dreef zelfs de begeleidingsboot van het estafetteteam bij de zwemmers vandaan. De zwemtocht werd gestaakt en de deelnemers werden met boten uit het water gehaald.

Beloning

Om de moedige deelnemers te belonen voor hun prestatie en training doken ze 400 meter voor de haven in Medemblik het water in om zwemmend de finish te bereiken, onder toejuichen van familie en bewoners. ''Als je geen professioneel zwemmer bent, is dit een hell of een race denk ik'', zegt een moeder die haar deelnemende zoon bij de finish opwacht.

Sander Pluijm, de initiatiefnemer van Swim4Brains, besloot de sponsorzwemtocht te organiseren nadat zijn vader én schoonvader korte tijd na elkaar een hersenbloeding en -infarct kregen. Het begon als een wild idee onder zijn vriendengroep, die elkaar vaker uitnodigen voor extreme sporten, en eindigde in een toegewijd trainingsschema. ''Op een geven moment lagen we op zaterdag en zondag de hele dag ergens in een meer'', geeft Pluijm toe.