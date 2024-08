Babi pangang deed ontvoerders Heineken de das om: Johan van Kastel blikt terug op zijn leven als politieman

Johan van Kastel was 22 jaar oud toen hij in 1979 naar Amsterdam kwam. Want daar gebeurde het. "Ik kwam uit de provincie - eigenlijk zo groen als gras - hup naar het grote woeste Amsterdam. Een van de eerst meldingen waar ik op af moest was een 30. Of ik naar het Weteringplantsoen wilde gaan want daar ligt een spuiter. Ik had geen idee wat een spuiter was. En toen zag ik het. Er lag hier een jongeman met de heroïnespuit nog in zijn arm. Met zijn hoofd op het randje van een bankje. Die was hier ter plekke overleden. Toen was wel snel duidelijk wat een spuiter is."

Junks en krakers

Niet lang na zijn aankomst in Amsterdam begon Van Kastel met de opleiding voor de mobiele eenheid. "Amsterdam was gewoon woelig, roerig, onrustig. Heroïnegebruik was aan het opkomen of was al volop aan de gang. Krakers en autonomen waren superactief. Denk aan de kroningsrellen in 1980. Het is jarenlang superonrustig, vijandig en ook wel gewelddadig geweest. Van beide kanten. Ja, de eerlijkheid gebiedt dat wel te zeggen."