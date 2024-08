Minderjarige jongen neergestoken tijdens vechtpartij bij Bijlmer Arena

Rond 19.30 uur kwam de melding over het incident bij de politie binnen. Agenten ter plaatse troffen de gewonde jongen aan, maar van de verdachten was geen spoor te bekennen. Om hoeveel verdachten het precies gaat, is voor de politie nog niet duidelijk. Agenten zoeken in de omgeving van het station naar de verdachten.

Ook over de aanleiding van het gevecht en over het gevecht zelf heeft de politie nog veel vragen. Getuigen die het incident hebben zien gebeuren of eventueel gefilmd worden gevraagd om zich te melden, ook getuigen die vooraf aan het vooral iets hebben gezien worden gevraagd om zich te melden.